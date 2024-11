Susana visitou Ricardo no hospital e fez o impensável

Há 50 min

Em «Morangos com Açúcar», após a aula de dança, Lucy (Maria Arrais) e Guga (Alberto Batista) mostram a fotografia de Ricardo aos colegas. Guga diz que escreveram «violado» para vingar o que fizeram à Ema (Cecília Borges), já Kika (Beatriz Frazão) diz que o objetivo era escrever violador, mas não cabia.

Ema ouve os colegas a falar de si e interrompe aquela discussão bastante emocionada. Leo (Bernardo Cascais) sai também em defesa da jovem dizendo que ninguém tem direito de falar da intimidade de Ema.

Saem todos do pavilhão e Mónica (Susana Luz) fica sozinha lembrando-se do que fez quando foi ao hospital, mais especificamente ao quarto de Ricardo (Sebastião Varaine). Quando se encontra na presença do jovem, pega em batom querendo escrever a palavra violador, mas acaba a escrever violado.