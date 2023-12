Susana viveu anos de horror como vítima de bullying: «Faziam-me rasteira. Foram momentos horríveis»

Há 42 min

No «Goucha», a convidada descreve o que sentia nos momentos em que os colegas eram violentos com ela. As agressões levaram a momentos de pânico e sofrimento que deixaram marcas em Susana Cunha para o resto da vida. Conta-nos porque nunca contou aos pais.