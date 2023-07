Há 1h e 36min

No Dois às 10, os apresentadores ficam em choque com a historía de Suse, que perdeu os sentidos e a pulsação durante 20 minutos, esteve em coma induzido e do qual dificilmente saíria a mesma. Hoje em dia, Suse está completamente recuperada, mas ainda não sabe o que causou tudo isto.