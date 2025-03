Susto leva-a a soltar cães que acabam por ser atacados. Irá conseguir indemnização após perder o seu trabalho?

Há 28 min

Em «A Sentença», o terceiro e último caso do dia analisa como, por vezes, há pequenas ações que provocam reações em cadeia e acabam por originar problemas que parecem não ter fim. Maria é estudante de enfermagem e para ajudar os pais nas despesas costuma passear os cães dos vizinhos. A jovem estava com os dois animais pela trela quando nas proximidades da casa de Miguel foi alvo de uma brincadeira de carnaval que desencadeou uma série de acontecimentos que lhe deixaram a vida do avesso.