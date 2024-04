Suzana Garcia explica o que fazer em casos de “guerra familiar” por heranças

Há 2h e 41min

No «Goucha», ficamos a par da história de Mafalda Pereira, que diz ser 'herdeira' de uma fortuna de 50 milhões de euros. Aurélio Pereira fez fortuna na área da construção civil, tendo construído um património de mais de 50 milhões de euros. Segundo Mafalda Pereira, sobrinha de Aurélio, em 2004 este foi diagnosticado com princípio de demência, após ter sofrido vários AVC's. Nesta fase, um outro sobrinho e a companheira se disponibilizam para cuidar do tio. Mafalda afirma que, a partir daí, o contacto com o tio foi sempre dificultado por essa mesma mulher, situação que se manteve até à sua morte em 2013. Para espanto da família, o testamento assinado pelo empresário, indicou a companheira do sobrinho como detentora única e universal da herança. Mafalda e os restantes familiares contestam este documento, por estarem convictos de que Aurélio não teria condições psicológicas para tomar uma decisão desta importância. A nossa convidada, em estúdio, fala-nos do momento em que descobriu que todo o património do tio teria sido doado à mulher do sobrinho. Agora, a família contesta esse mesmo testamento. Recebemos a advogada Suzana Garcia, que esclarece este caso e dúvidas sobre este tipo de processos.