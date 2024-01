Suzana Garcia indigna-se: «Um pai que traz um bastão com ferro porque o filho gastou gás a mais!?»

Há 3h e 38min

No «Dois às 10», a advogada Suzana Garcia comenta o caso do jovem de 16 anos que matou o pai à facada, após uma discussão que envolveu o tempo gasto no banho. A comentadora mostra-se indignada com a postura do pai em relação ao filho, isto num bairro com bastantes problemas sociais: Cova da Moura, na Amadora. A psicóloga Joana Amaral Dias intervém na discussão e dá o seu ponto de vista contrário ao da advogada, realçando o custo de vida para estas famílias desfavorecidas.