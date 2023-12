Suzana Garcia recorda tradições de Natal em Moçambique: «Andamos todos de calções»

Há 1h e 9min

No «Dois às 10», a advogada compara o Natal português com o de Moçambique, onde estão as suas origens. Admite que não gosta de comer doces e recorda alguns pratos menos comuns que se comiam na sua infância.