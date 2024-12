Talu deixa aviso a Eva: «Se denunciares a minha mãe eu nunca mais…»

Há 1h e 29min

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) chega à fazenda, deparando-se com Eva (Margarida Corceiro) à sua espera. Talu avisa que nunca a vai perdoar se ela denunciar Lukenia (Rita Cruz) à polícia. Eva diz-lhe fria querer que ele saia da fazenda, dando-lhe uma semana. Ivandro assiste à cena escondido. Barroso chega com um polícia, pedindo a Talu que abra o porta-bagagens do seu jipe, encontrando lá a espingarda. Talu e Eva ficam em choque. Talu é levado preso.