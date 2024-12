Há 2h e 27min

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) desculpabiliza-se a Talu (Evandro Gomes) que Gaspar (Nuno Lopes) nunca gostou dela por nunca ter esquecido Leonor (Dalila Carmo), admitindo que só continuou com ele para que ele pudesse singrar na vida. Talu diz à mãe que vai safá-la do tiro a Júlia (Kelly Bailey), mas não querer viver mais com ela. Lukenia chora abalada.