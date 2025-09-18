Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Talu desabafa: «Isto tinha de ser feito. É a única maneira de nos salvar»

Há 1h e 11min
Talu desabafa: «Isto tinha de ser feito. É a única maneira de nos salvar» - TVI

Em «A Fazenda»,  Talu (Evandro Gomes) diz a Gaspar (Nuno Lopes) que Lukenia (Rita Cruz) também lhe prometeu dar-lhe ações da Moringa que são fulcrais para o salvar do aperto em que está. Gaspar diz a Talu não querer que ele se sacrifique por si, mas Talu vinca ser a única maneira de salvar Eva (Madalena Aragão) da prisão. Talu diz ir fazer tudo para desmascarar Lukenia quando se mudar para a fazenda. Gaspar abraça-o grato.

Mais Vistos

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Secret Story
Hoje às 13:04
1

Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber

Big Brother
9 abr, 12:20
2

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Dois às 10
16 set, 17:00
3

“O pior dia da minha vida”: Influenciadora choca ao anunciar morte dos filhos

V+ TVI
Hoje às 16:24
4

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Secret Story
14 set, 21:35
5

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Secret Story
Hoje às 16:47
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Secret Story
Hoje às 16:31

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Dois às 10
Hoje às 15:38

Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta roubar Alba, mas é apanhado num confronto explosivo

Novelas
Hoje às 15:10

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

Novelas
Hoje às 10:25

Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Secret Story
Hoje às 15:47

Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Secret Story
Hoje às 13:08

TVI PLAYER

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Dois às 10
Hoje às 11:55

Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Concorrente com bananofobia testado ao limite: banana gigante invade a casa

Secret Story
Há 1h e 0min

Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Dois às 10
Hoje às 15:54

De ir às lágrimas! Rui e Mariana recebem missão secreta e as reações são imperdíveis

Secret Story
Há 1h e 2min

De «amador» ao pódio: Viriato Quintela relembra a sua primeira experiência num reality show – Veja a entrevista completa

Dois às 10
Hoje às 12:10
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida: Mariana pede desculpa a JD e retira a queixa

A Protegida
Há 1 min

A Protegida: Clarice pede ajuda a Laura e nem imagina para quê

A Protegida
Há 6 min

A Protegida: Hector nega comida à própria mãe

A Protegida
Há 11 min

A Protegida: Benedita fica incrédula com Clarice

A Protegida
Há 16 min

A Fazenda: Talu vai viver com Zuri

A Fazenda
Há 56 min

Eduardo assume: «A Mafalda pode estar com o gajo que a tentou matar»

A Fazenda
Há 1h e 1min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

Novelas
Hoje às 08:52

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

Novelas
Hoje às 09:55

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Novelas
Hoje às 12:36

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Novelas
Hoje às 10:24

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Novelas
Hoje às 09:36

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

Novelas
Hoje às 09:28