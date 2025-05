Há 2h e 15min

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) discute acesamente com Lukenia (Rita Cruz) por não aceitar que ela esteja a tentar tramar Gaspar (Nuno Lopes), com Lukenia a defender-se que somente quer que Gaspar pague por a ter tentado incriminar com a história do envenenamento. Talu diz à mãe querer afastá-la para sempre da sua vida, não a indo convidar para o seu casamento. Lukenia fica a chorar abalada.