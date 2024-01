Tânia sobre a esquizofrenia do irmão: «Quando ele ouve as vozes pede ajuda»

Há 2h e 5min

No «Dois às 10», Tânia Ferreira conta-nos como é viver com um irmão que sofre desta condição e do amor incondicional que tem a este. Relata as necessidades que a família esta a passar para conseguirem recuperar a casa de família que ardeu totalmente no incêndio, causado pelo irmão durante uma crise da doença.