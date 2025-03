Tatiana Madureira afirma com fervor: «Ninguém viveu o «Big Brother» como eu vivi!»

Há 3h e 29min

No «Dois às 10», Tatiana Madeira recorda a sua experiência intensa e única no «Big Brother 4». A ex-concorrente afirma que ninguém sentiu o programa da mesma forma que ela e o Nando, destacando a paixão com que viveu cada momento. Tatiana partilha como a sua vida mudou após o programa, desde episódios caricatos até à forma como é abordada na rua. A ex-concorrente relembra momentos marcantes e a dificuldade de adaptação ao regresso à vida normal após a saída da casa mais vigiada do país. Apesar das saudades e do choque inicial, Tatiana reconhece que o «Big Brother» foi uma experiência transformadora. Saiba mais em TVI Player