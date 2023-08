Tatiana perdeu milhares de euros para o «Impostor português do Tinder»

Há 46 min

No «Goucha», Tatiana Ferreira revela o valor que perdeu para o homem pela qual se apaixonou e se aproveitou do seu frágil estado emocional. A convidada admite que veio a descobrir que este homem burlava outras pessoas e com o seu dinheiro comprava presentes a outras mulheres.