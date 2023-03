Há 2h e 28min

No «Dois às 10», fomos conhecer as Mantas de Minde (município de Alcanena, Santarém), um ícone de uma cultura de sobrevivência. Foi no passado uma atividade que marcou a comunidade local e a manufatura era feita maioritariamente por mulheres. Contamos a história das mantas de Minde através de duas tecedeiras.