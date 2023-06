Teixeira dá início a consulta com El Cacto

Há 57 min

Em «Festa é Festa», Teixeira (Rui Melo) cancela as consultas da manhã e pede que El Cacto (Luis Gaspar) se sente, para poderem dar início à consulta. El Cacto não gosta muito do tom com que ele lhe fala e pergunta-lhe se perdeu o amor à vida. Teixeira engole em seco. Teixeira diz que tem muito amor à vida, sobretudo à sua. El Cacto pergunta-lhe como se atreve a falar-lhe assim e Teixeira diz que está apenas a fazer o seu trabalho. El Cacto senta-se, como Teixeira sugeriu, para começarem a consulta e Teixeira suspira de alívio.