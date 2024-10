Teixeira deixa Fátima e Elisabete preocupadas com a ausência de Nelinha

Há 1h e 26min

Em Festa é Festa, Elisabete (Ana Marta Contente) teve de reagir e arregaçar as mangas para tomar conta do café. Fátima (Marta Andrino) diz-lhe que tem feito um bom trabalho e Elisabete agradece-lhe por todo o seu apoio. Teixeira (Rui Melo) diz sentir falta de Elisabete no consultório e ela pergunta-lhe como Manuela (Inês Herédia) se está a sair. Teixeira diz que ela não tem aparecido e Fátima e Elisabete ficam preocupadas.