Telhado da nova casa de Joana voou e provocou danos. Agora, Joana exige ao construtor um reparo gratuito

Há 2h e 53min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «A casa é um sopro». Recebemos Joana Silva e José Ferreira. José foi o responsável pela construção da casa de sonho de Joana, esta mudou-se em setembro do ano passado, e passado seis meses, num temporal, viu o seu telhado voar e fazer estragos não só na própria casa como nos vizinhos. Ouvimos ambas as partes.