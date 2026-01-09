Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Telhados de Vidro - Episódio 10 - Parte I

9 jan, 00:28
Telhados de Vidro - Episódio 10 - Parte I

Mais Vistos

Após sair da 1.ª Companhia, Kina descobre morte na família: «Era como um filho para mim»

Dois às 10
Há 1h e 53min
1

Kina

Dois às 10
Há 2h e 2min
2

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
3

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

1ª Companhia
Ontem às 18:14
4

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

1ª Companhia
Ontem às 22:52
5

Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

Secret Story
20 mar 2025, 10:44
6
EM DESTAQUE

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Dois às 10
Há 2h e 35min

Há 10 anos: Apresentador da TVI adere à “trend” mais viral do momento e mostra registos raros

1ª Companhia
Há 2h e 42min

pri Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Novelas
Hoje às 08:31

Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»

1ª Companhia
Hoje às 08:30

Marisa mostra momento íntimo e raro com os filhos. As imagens “falam” por si

1ª Companhia
Há 3h e 53min

Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo

1ª Companhia
Há 3h e 22min

TVI PLAYER

1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro

1ª Companhia
Há 1h e 6min

As imagens do último adeus a Maycon Douglas

V+ Fama
Há 1h e 53min

Luta pelo último lugar? Filipe Delgado e Soraia Carrega orgulhosos com a prestação

1ª Companhia
Há 1h e 21min

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 1h e 55min

Implacável, Filipe Delgado começa a manhã a desafiar tudo e todos: «Ninguém manda em mim»

1ª Companhia
Hoje às 08:27
A ACONTECER

Ukra revela o impensável nos balneários: «Levou o bolo de aniversário e acabou com uma faca espetada»

Para Si
Há 1h e 25min

Após ficar sem os pais aos 10 anos, durante um ano, Lara teve este sonho todas as noites

Dois às 10
Há 1h e 43min

Órfã aos 10 anos, Lara foi confrontada com uma dura realidade

Dois às 10
Há 1h e 45min

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 1h e 55min

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Dois às 10
Há 1h e 55min

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 2h e 5min
NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09