Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Telhados de Vidro - Episódio 12 - Parte I

9 jan, 00:46
Telhados de Vidro - Episódio 12 - Parte I - TVI

Mais Vistos

Após sair da 1.ª Companhia, Kina descobre morte na família: «Era como um filho para mim»

Dois às 10
Hoje às 11:57
1

Kina

Dois às 10
Hoje às 11:49
2

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
3

Kina chora em pranto ao revelar morte enquanto estava na 1ª Companhia: «Era como um filho»

1ª Companhia
Hoje às 12:37
4

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

1ª Companhia
Ontem às 18:14
5

Era um ícone da moda nos anos 80 e agora regressa às luzes da ribalta: esta é a nova concorrente do Big Brother Verão

Big Brother
30 jun 2025, 22:06
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

1ª Companhia
Há 3h e 25min

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Novelas
Há 2h e 3min

pri Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Dois às 10
Há 1h e 53min

Depois de alguns dias fora de casa, esta foi a reação emocionante do filho de Maria Botelho Moniz ao ver a mãe

V+ TVI
Hoje às 10:53

Novo bebé na família? Sandrina Pratas surpreende com irmão para Ariel

1ª Companhia
Há 1h e 46min

Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo

1ª Companhia
Hoje às 10:29

TVI PLAYER

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

1ª Companhia
Há 56 min

Filipe Delgado faz partilha íntima sobre o marido: «Este casamento é um desafio...»

1ª Companhia
Há 1h e 40min

1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

1ª Companhia
Há 2h e 11min

Dois às 10 - Primeira entrevista de Kina após ser expulsa da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 09:50

As imagens do último adeus a Maycon Douglas

V+ Fama
Hoje às 11:58
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 12 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 42min

TVI Jornal - 12 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ukra revela o impensável nos balneários: «Levou o bolo de aniversário e acabou com uma faca espetada»

Para Si
Hoje às 12:26

Após ficar sem os pais aos 10 anos, durante um ano, Lara teve este sonho todas as noites

Dois às 10
Hoje às 12:08

Órfã aos 10 anos, Lara foi confrontada com uma dura realidade

Dois às 10
Hoje às 12:06

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Hoje às 11:56
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09