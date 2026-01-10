Telhados de Vidro - Episódio 19 - Parte II

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
10 jan, 01:06
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

1ª Companhia
Ontem às 22:53
Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes

Big Brother
25 jul 2025, 21:19
Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Dois às 10
Ontem às 17:00
02:47

Desistência iminente? Recruta acusa cansaço e ameaça desistir

1ª Companhia
Há 3h e 57min
Namorada de jogador de futebol português vê fotografias íntimas "espalhadas" pela Internet

V+ TVI
Ontem às 18:46
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações

17 dez 2025, 16:39
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Secret Story
Há 3h e 36min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»

Dois às 10
Há 3h e 28min

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

1ª Companhia
Hoje às 08:49

Cláudio Ramos prepara algo em segredo e deixa comentadores surpreendidos com pedido

V+ TVI
Ontem às 19:44

Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante

Novelas
Ontem às 16:00

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra declarada! Maria de Fátima decide chantagear Flor com vídeo comprometedor

Novelas
Há 3h e 49min

Amor à Prova: Tomás suborna Cris

Amor à Prova
Ontem às 22:00

1ª Companhia - Extra - 16 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Desistência iminente? Recruta acusa cansaço e ameaça desistir

1ª Companhia
Há 3h e 57min

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Bom dia Alegria
Ontem às 11:05

Terra Forte: Susette faz tudo para destruir a paz entre Maria de Fátima e Flor

Terra Forte
Ontem às 23:00

Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás

Amor à Prova
14 jan, 22:10
Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”

Dois às 10
Há 19 min

Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita

Dois às 10
Há 24 min

Pais procuram a pessoa que impediu a filha de morrer na autoestrada depois de um grave acidente de viação

Dois às 10
Há 57 min

Pai de jovem de 18 anos vítima de acidente de viação grave relembra: “Estava desfigurada”

Dois às 10
Há 58 min

Aos 18 anos, quando ninguém acreditava, Beatriz venceu a morte

Dois às 10
Há 1h e 16min

Em poucos minutos, perdeu tudo para o fogo. Hoje, Octávio precisa de todos nós. Saiba como contribuir

Dois às 10
Há 1h e 21min
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão

Novelas
Ontem às 09:27

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se

Novelas
Ontem às 08:54

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
Ontem às 15:23

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

Novelas
Ontem às 14:04

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões

Novelas
Ontem às 10:22