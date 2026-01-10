TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Telhados de Vidro - Episódio 22 - Parte II
10 jan, 02:30
Mais Vistos
02:47
Desistência iminente? Recruta acusa cansaço e ameaça desistir
1ª Companhia
Hoje às 08:53
1
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito
1ª Companhia
Ontem às 22:53
2
Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris
Dois às 10
Ontem às 17:00
3
Namorada de jogador de futebol português vê fotografias íntimas "espalhadas" pela Internet
V+ TVI
Ontem às 18:46
4
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
17 dez 2025, 16:39
5
Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes
Big Brother
25 jul 2025, 21:19
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue
Secret Story
Hoje às 09:14
Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»
Dois às 10
Hoje às 09:22
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro
1ª Companhia
Hoje às 08:49
Cláudio Ramos prepara algo em segredo e deixa comentadores surpreendidos com pedido
V+ TVI
Ontem às 19:44
Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante
Novelas
Ontem às 16:00
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra declarada! Maria de Fátima decide chantagear Flor com vídeo comprometedor
Novelas
Hoje às 09:01
TVI PLAYER
Amor à Prova: Tomás suborna Cris
Amor à Prova
Ontem às 22:00
Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»
1ª Companhia
Há 1h e 10min
1ª Companhia - Extra - 16 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Enfermeira Simone lança farpa a Rodrigo Castelhano: «Para a próxima vem para aqui dar a aula»
1ª Companhia
Há 1h e 26min
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
Bom dia Alegria
Ontem às 11:05
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Amor à Prova
14 jan, 22:10
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”
Dois às 10
Há 1h e 21min
Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita
Dois às 10
Há 1h e 26min
Pais procuram a pessoa que impediu a filha de morrer na autoestrada depois de um grave acidente de viação
Dois às 10
Há 1h e 59min
Pai de jovem de 18 anos vítima de acidente de viação grave relembra: “Estava desfigurada”
Dois às 10
Há 2h e 0min
Aos 18 anos, quando ninguém acreditava, Beatriz venceu a morte
Dois às 10
Há 2h e 18min
Em poucos minutos, perdeu tudo para o fogo. Hoje, Octávio precisa de todos nós. Saiba como contribuir
Dois às 10
Há 2h e 23min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão
Novelas
Ontem às 09:27
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se
Novelas
Ontem às 08:54
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
Ontem às 15:23
«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração
Novelas
Ontem às 14:04
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões
Novelas
Ontem às 10:22