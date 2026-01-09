Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Telhados de Vidro - Episódio 5 - Parte I

9 jan, 00:06
Telhados de Vidro - Episódio 5 - Parte I - TVI

Mais Vistos

Após sair da 1.ª Companhia, Kina descobre morte na família: «Era como um filho para mim»

Dois às 10
Há 1h e 4min
1

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
2

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

1ª Companhia
Ontem às 18:14
3

Kina

Dois às 10
Há 1h e 13min
4

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

1ª Companhia
Ontem às 22:52
5

Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

Secret Story
20 mar 2025, 10:44
6
EM DESTAQUE

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Dois às 10
Há 1h e 46min

Há 10 anos: Apresentador da TVI adere à “trend” mais viral do momento e mostra registos raros

1ª Companhia
Há 1h e 53min

pri Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Novelas
Hoje às 08:31

Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»

1ª Companhia
Hoje às 08:30

Marisa mostra momento íntimo e raro com os filhos. As imagens “falam” por si

1ª Companhia
Há 3h e 4min

Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo

1ª Companhia
Há 2h e 33min

TVI PLAYER

1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Implacável, Filipe Delgado começa a manhã a desafiar tudo e todos: «Ninguém manda em mim»

1ª Companhia
Hoje às 08:27

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 1h e 6min

Recrutas picam Noélia e levam resposta inesperada: «O teu tempo já passou»

1ª Companhia
Há 1h e 54min

Instrutor perde a paciência com os recrutas Filipe Delgado e Soraia Carrega

1ª Companhia
Há 52 min

Luta pelo último lugar? Filipe Delgado e Soraia Carrega orgulhosos com a prestação

1ª Companhia
Há 32 min
A ACONTECER

Ukra revela o impensável nos balneários: «Levou o bolo de aniversário e acabou com uma faca espetada»

Para Si
Há 36 min

Após ficar sem os pais aos 10 anos, durante um ano, Lara teve este sonho todas as noites

Dois às 10
Há 54 min

Órfã aos 10 anos, Lara foi confrontada com uma dura realidade

Dois às 10
Há 56 min

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 1h e 6min

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Dois às 10
Há 1h e 6min

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 1h e 16min
NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09