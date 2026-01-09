TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Telhados de Vidro - Episódio 8 - Parte II
9 jan, 00:14
Mais Vistos
Após sair da 1.ª Companhia, Kina descobre morte na família: «Era como um filho para mim»
Dois às 10
Há 2h e 18min
1
Kina
Dois às 10
Há 2h e 27min
2
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
3
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País
1ª Companhia
Ontem às 18:14
4
Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»
1ª Companhia
Ontem às 22:52
5
Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou
Secret Story
20 mar 2025, 10:44
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»
Dois às 10
Há 3h e 0min
Há 10 anos: Apresentador da TVI adere à “trend” mais viral do momento e mostra registos raros
1ª Companhia
Há 3h e 7min
pri
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico
Novelas
Hoje às 08:31
Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»
1ª Companhia
Hoje às 08:30
Marisa mostra momento íntimo e raro com os filhos. As imagens “falam” por si
1ª Companhia
Hoje às 09:58
Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo
1ª Companhia
Há 3h e 46min
TVI PLAYER
Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro
1ª Companhia
Há 1h e 31min
1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
As imagens do último adeus a Maycon Douglas
V+ Fama
Há 2h e 18min
Luta pelo último lugar? Filipe Delgado e Soraia Carrega orgulhosos com a prestação
1ª Companhia
Há 1h e 46min
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 2h e 20min
Implacável, Filipe Delgado começa a manhã a desafiar tudo e todos: «Ninguém manda em mim»
1ª Companhia
Hoje às 08:27
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Ukra revela o impensável nos balneários: «Levou o bolo de aniversário e acabou com uma faca espetada»
Para Si
Há 1h e 50min
Após ficar sem os pais aos 10 anos, durante um ano, Lara teve este sonho todas as noites
Dois às 10
Há 2h e 8min
Órfã aos 10 anos, Lara foi confrontada com uma dura realidade
Dois às 10
Há 2h e 10min
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 2h e 20min
Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base
Dois às 10
Há 2h e 20min
“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 2h e 30min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem
Novelas
9 jan, 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy
Novelas
9 jan, 08:56
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
9 jan, 09:44
Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias
Novelas
9 jan, 10:02
“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão
Novelas
9 jan, 15:09
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09