Telma desenvolveu uma doença crónica intestinal devido ao stress no trabalho

Há 39 min

No Dois às 10, conhecemos a história de Telma Almeida, que desenvolveu uma doença crónica intestinal, devido ao stress no trabalho. Esta condição já lhe causou situações constrangedoras, junto de outras pessoas, que a forçaram a mudar de vida.



Telma Almeida partilha que desenvolveu um problema de saúde a partir do stress que o emprego lhe provocou. Trata-se de uma doença crónica no intestino, semelhante a uma incontinência intestinal. Devido a esse problema de saúde, a sua vida sofreu uma mudança. O stress no trabalho levou Telma a ficar de baixa quatro meses, e para aliviar esse mesmo stress, a nossa convidada conta que começou a costurar e a fazer workshops para artigos de bebé. Nasceu assim o «Nuvem de Pano», um negócio que tem por base o desenho de quarto de bebés e crianças. Sobre a sua grande mudança de vida, a nossa convidada admite que apesar de ter sido uma decisão difícil, até hoje, não se arrepende de a ter tomado. A nossa convidada deixa ainda um alerta: o stress pode mesmo interferir na saúde.

Veja aqui mais testemunhos relacionados:

Colapso nervoso terá originado Alopecia: «Comecei a ficar sem pestanas, depois foi tudo»

O stress e a ansiedade são um perigo para a qualidade do sono

Patrícia Maia: «O stress é o mau da fita para a prisão de ventre»