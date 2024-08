Há 1h e 17min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cristina Afonso, que cegou aos 20 anos após uma cirurgia às cataratas. Com 52 anos, a nossa convidada mostra-nos as peças que já tricotou. Goucha mostra-se impressionado. Cristina fala-nos do sonho da música que mantém na sua vida: «Gostava de gravar um álbum».