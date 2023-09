‘Temperatura sobe’ entre Matias e a própria irmã

Há 2h e 8min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) está enrolado com Sofia no sofá quando Xavier (Tiago Teotónio Pereira) toca à porta, interrompendo-os. Sofia diz a Matias que tem de ir andando. Matias fica furioso com Xavier por ele lhe contar que entregou a pen que ele perdeu a Rafael (Fernando Rodrigues), com Matias a dizer-lhe que vai perder o emprego por causa dele, ordenando-lhe que desapareça já da sua frente. Xavier assente cabisbaixo.