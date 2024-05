Tendo chegado a pesar 120 quilos, Elisabete explica como perdeu 60 quilos! Veja o antes e depois

Há 3h e 49min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Elisabete Fiães, que foi vítima de violência doméstica por parte do pai. As agressões levaram Elisabete a refugiar-se na comida, tendo chegado a pesar 120 quilos. Com os problemas do excesso de peso, a nossa convidada recorda situações de bullying. Devido a toda esta infância e adolescência, Elisabete diz que era uma 'criança triste'. Elisabete explica porque é que após o divórcio, esta ficou a viver com o pai agressor. A nossa convidada explica como conseguiu perder 60 quilos de peso, visto que chegou a pesar 120 quilos.