«Tens uma certa tendência para miúdas muito mais novas do que tu»

Há 53 min

Em «Queridos Papás», Mosca fica apreensivo por Roberto (Paulo Pires) lhe dizer que conheceu uma rapariga que está a viver com Nando, com Mosca a dizer-lhe que ele tem tendência a andar com mulheres muito mais novas que ele, tal como sucedeu com Luana (Íris Cayatte).