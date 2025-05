Tensão após abandono de apartamento sem contrato e danos visíveis no imóvel

Há 3h e 40min

Em «A Sentença», conhecemos o segundo caso do dia, Tânia sempre teve uma relação difícil com uma amiga de infância do marido, tão pouco aprovava um acordo informal feito entre os dois que permitia que Laura utiliza-se a cave de um prédio do marido de Tânia sem contrato e com renda estipulada. Quando o marido de Tânia adoeceu Laura abandonou o apartamento deixando-o destruído, efetuou obras sem consentimento e agora recusa-se a pagar indemnização exigida por Tânia.