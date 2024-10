Tensão no tribunal: João Patrício interrompe sessão devido a mau comportamento

Há 2h e 56min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Abate ilegal».



Arlindo tem uma propriedade considerada zona de caça autorizada. Com javalis constantemente no terreno e a destruir as plantações, sempre que se justifica realizada caçadas. Na última vez que juntou caçadores com o propósito de controlar a praga de javalis, foram também abatidos gambos e veados, animais cuja caça era proibida.

Arlindo recorda como convidou Francisco, que tinha carta de caçador, e como explicou a caçada livre apenas a javalis. Descreve ainda como Francisco se afastou da zona e abateu três gamos e duas fêmeas de veado.~

Francisco confessa que achava que pela propriedade ser privada poderia ser feito.