Tensão: O Colégio vai fechar?

Há 25 min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) lê a carta do tribunal que Angelina (Marisa Cruz) recebeu a ameaçar despejar o colégio do edifício por rendas em atraso. Angelina assegura-o ter tudo em dia, liga para o seu contabilista, mas este tem o telemóvel desligado. Rafael (Fernando Rodrigues) entra a avisar Angelina e Matias que os proprietários do edifício querem o colégio fora dali, questionando com desdém as capacidades de Matias como advogado. Matias fica furioso.