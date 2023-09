Há 54 min

Em «Queridos Papás», Ema (Catarina Rebelo) mostra a Matias (José Fidalgo) uma pen com documentos forjados que o incriminam de andar a receber subornos nos negócios da empresa, com ambos a concordarem que só pode ter sido Semedo a fazer aquilo para o tramar. Ema diz que já tratou de apagar tudo do sistema. Matias agradece-lhe. Xavier entra que nem um furacão a acusar Matias de ter dormido com a sua namorada.