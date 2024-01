Há 2h e 31min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem reformado que foi esfaqueado pelo irmão do genro, por causa da reforma do mesmo, no Barreiro. A repórter Ticiana Xavier encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre o caso. Entrevistámos a vítima desta tentativa de homicídio.