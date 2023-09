Há 48 min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) chega da rua com Teodoro (Nuno Homem de Sá) da consulta que marcou com um médico especialista em fertilidade, dizendo ao pai que de qualquer forma já não tem certezas se quer mesmo continuar com Camila (Ana Varela). Teodoro acusa-o de ser derrotista, deixando-o ressentido.