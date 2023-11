Teodoro deixa aviso: «Estás a cair na mesma armadilha, que andas a cair há seis anos»

Há 30 min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) sorri satisfeito por Teodoro (Nuno Homem de Sá) lhe dizer que Camila (Ana Varela) passou lá por casa para falar com ele por querer ajudá-lo no negócio das empadas. Teodoro diz ao filho que se tem de afastar de Camila, que só lhe traz problemas. Jaime riposta que ele só está a dizer aquilo por patrocinar que Bárbara (Madalena Brandão) fique com ele, afastando-se irritado.