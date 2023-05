Há 2h e 39min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) depara-se com Alice (Mafalda Marafusta) na sala, perguntando-lhe a pensar que estão sozinhos por que não ficou com a sua namorada Rita (Diana Nicolau). Teodoro (Nuno Homem de Sá) ouve e fica a olhar chocado para Alice, que não sabe o que lhe dizer. Teodoro sai a dizer a Alice estar muito desiludido com ela.