Teodoro não aceita que Alice goste de mulheres: «Tu eras uma miúda normal»

Há 42 min

Em «Queridos Papás», Alice (Mafalda Marafusta) vai ter com Teodoro (Nuno Homem de Sá) à oficina para falar com ele. Teodoro olha-a reprovador e diz que não percebe onde ele e a mãe dela falharam para ela se ter apaixonado por uma mulher. Alice insiste com Teodoro para perceber que não há culpas naquela história e somente fez o que o seu coração lhe ditou. Viram costas um ao outro magoados.