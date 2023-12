Há 2h e 53min

No «Goucha», Cristina Felizardo, terapeuta do luto, fala de forma como João Prata lida com o luto da perda da mulher, o filho, a nora e o neto, num acidente de viação.

A terapeuta esteve já presente várias vezes no programa «Goucha», inclusive contou alguns dos momentos traumáticos que viveu no papel de mãe. A conselheira de luto enfrentou a perda de um bebé e uma interrupção de gravidez.