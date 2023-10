Teresa Cameira ensina a receita de um delicioso Gallete de maçã

Hoje às 10:00

No Dois às 10, recebemos Teresa Cameira, criadora de conteúdos digitais, para nos ensinar a receita fácil de uma sobremesa: Gallete de maçã. Um doce perfeito para um dia de Outono, com uma particularidade especial: é uma espécie de tarte de maçã, mas para a qual não precisa de tarteira. Também pode usar outras variedades de maçã, pêra ou marmelos.

INGREDIENTES PARA A BASE:

160g farinha de trigo sem fermento

20g açúcar

115g manteiga em cubos, bem fria

60 ml água gelada

15g noz, em pó

Q.b. sal

INGREDIENTES PARA O RECHEIO:

500g maçã fatiada

50g açúcar

15g farinha de trigo

1 c chá canela em pó

1 c café gengibre em pó

q.b. nozes picadas

q.b. açúcar, para polvilhar

PROCEDIMENTO:

- Misturar muito bem os secos e acrescentar a manteiga. Com a ponta dos dedos ou usando um processador de cozinha, partir a manteiga em pedaços bem pequenos;

- Juntar a água e misturar até que a massa se comece a formar;

- Transferir para a bancada e moldar em forma de disco, embrulhar em papel vegetal e levar ao frio.

- Juntar a maçã com o açúcar, farinha e especiarias e misturar bem;

- Pré-aquece o forno a 190ºC;

- Abrir a massa em disco e aparar. Colocar as maçãs no centro, polvilhar com noz picada e dobrar a massa, com se vê no vídeo;

- Polvilhar com o açúcar granulado e levar ao forno por 30 a 35 minutos, até a massa ficar bem dourada. Deixar arrefecer sobre uma grelha por 10 minutos, para que a massa fique crocante na base.