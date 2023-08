Teresa e Sérgio abandonaram a vida de emigrantes para abrir um restaurante em Portugal

Há 1h e 35min

No «Especial Festa de Emigrante», conhecemos Teresa Gracio e Sérgio Cabaço, um casal de ex-emigrantes na Suíça. Conheceram-se na internet e decidiram voltar para Portugal e abrir um restaurante. A paixão de Sérgio é a cozinha, desde os 12 anos. O «Palheiro do Avô» é o restaurante do casal, um sucesso na Figueira da Foz.