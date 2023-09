Há 1h e 27min

No «Goucha», ficamos a conhecer a história de vida de Teresa Martins, que não teve uma vida facilitada, mas não foi o que lhe impediu de ter sucesso. A mãe faleceu de cancro quando Teresa tinha apenas um ano. Ficou ao cuidado da irmã, Maria João, 21 anos mais velha, do seu pai e de uma vizinha, a dona São. Entretanto, a vida volta a desafiá-la com a morte do seu pai quando a jovem tinha 15 anos.