Teresa quer que a mãe venda a casa e divida o valor entre ela e o irmão

Há 3h e 43min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Morada de família».

Recebemos Teresa Soeiro e Albertina Soeiro. Teresa perdeu o pai há cerca de 4 anos. Nessa altura, sugeriu à mãe e ao irmão que se fizessem as partilhas da casa da família. Uma grande moradia onde vive Albertina e o filho. Os dois opuseram-se e Teresa deixou andar. A questão é que Albertina agora, acusa a filha de lhe ter infestado a casa com percevejos para poder acelerar uma possível venda do imóvel. Teresa defende-se e diz que tudo não passa de devaneios da mãe e do irmão, com quem assumidamente uma má relação. Perante as acusações que a família lhe dirige, Teresa desiste da ideia de vender a casa, mas quer que Albertina, a mãe, lhe entregue ainda em vida a herança a que tem direito, ou seja, metade do valor da moradia da família.

Ouvimos ambas as partes e ficamos a conhecer todos os pormenores do sucedido.

