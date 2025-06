Há 1h e 14min

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) fica surpreendida por Teresa (Sandra Faleiro) concordar com o que ela disse sobre Laura (Alexandra Lencastre). Teresa acha que Laura está desesperada e não consegue ver as coisas com clareza. Teresa entrega um cartão a Clarice e diz-lhe para não hesitar se precisar de alguma coisa, pois detesta injustiças.