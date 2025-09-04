TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte - 17 de julho - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 8min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Babi pede compensação financeira para Luna ajudar Dudu

Terra Forte
Há 1h e 49min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta - 17 de julho - Veja o episódio aqui

A Madrasta
Há 1h e 49min

Terra Forte: Sammy questiona António: «Porque é que não disseste à Flor que já andavas com a Débora?»

Terra Forte
Há 1h e 50min

Terra Forte: Sammy confronta Débora: «Quem vinha consigo no voo?»

Terra Forte
Há 1h e 51min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 3h e 17min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Especial Informação - Veja o episódio aqui

Especial Informação
Ontem às 19:50

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Ontem às 19:35

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Ontem às 18:27

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 24 de julho de 2026

A Madrasta
Ontem às 16:20

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 24 de julho de 2026

Terra Forte
Ontem às 16:20

Mariiana - Mau Bocado (Single Original)

Mariiana
Ontem às 16:13

Mais Vistos

Revelação inesperada! Raquel já viveu uma história de amor com este ex-concorrente do Big Brother

Big Brother
Ontem às 15:35
1

Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

Dois às 10
Ontem às 15:00
2

Zoomarine: o parque português que é referência lá fora

4 set 2025, 11:22
3

Aos 15 anos, lutava contra um cancro quando tentou pôr termo à vida: «Disseram-me que devia ter morrido»

Dois às 10
Ontem às 12:02
4

Por esta não esperava. João Ricardo é surpreendido por Sara Jesus em direto: «Não esqueço as coisas menos positivas»

Dois às 10
Ontem às 10:42
5

Luto na televisão e na música: apresentador icónico morreu aos 68 anos

V+ TVI
16 jul, 09:52
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Uma morte, uma herança e um galo. Quem terá matado o bilionário de Barcelos? Veja já todos os episódios no TVI Player

Quem Matou o Galo de Barcelos?
13 jul, 09:00

Por esta não esperava. João Ricardo é surpreendido por Sara Jesus em direto: «Não esqueço as coisas menos positivas»

Dois às 10
Ontem às 10:42

Ninguém esperava este desfecho! Assim chegou ao fim a relação entre Raquel e Nuno

Big Brother
Ontem às 10:30

Madalena Aragão e João Neves chegam a casa após o Mundial. E a receção não podia ser mais inesperada

Novelas
16 jul, 15:04

Há um detalhe na casa de sonho de Cristiano Ronaldo que ninguém conseguiu ignorar: «É de mau gosto»

V+ TVI
16 jul, 12:17

Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

Dois às 10
16 jul, 17:00

TVI PLAYER

A Madrasta - 17 de julho - Veja o episódio aqui

A Madrasta
Há 1h e 49min

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 3h e 17min

Surpreendente. Nuno vê Raquel a chorar baba e ranho e esta é a reação

Big Brother
Ontem às 12:56

A Madrasta: Xavier tem medo de morrer e confia o seu segredo a Pedro

A Madrasta
16 jul, 22:20

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Ontem às 19:35

Dois às 10 - João Ricardo explica afastamento de Sara Jesus e Marcia Soares

Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - 17 de julho - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 1h e 8min

Terra Forte: Babi pede compensação financeira para Luna ajudar Dudu

Terra Forte
Há 1h e 49min

A Madrasta - 17 de julho - Veja o episódio aqui

A Madrasta
Há 1h e 49min

Terra Forte: Sammy questiona António: «Porque é que não disseste à Flor que já andavas com a Débora?»

Terra Forte
Há 1h e 50min

Terra Forte: Sammy confronta Débora: «Quem vinha consigo no voo?»

Terra Forte
Há 1h e 51min

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 3h e 17min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Madrasta»: Francisca apanha Ricardo com Raquel

Novelas
Ontem às 10:32

Exclusivo «Terra Forte»: Dudu tem medo de morrer

Novelas
Ontem às 06:47

Madalena Aragão e João Neves chegam a casa após o Mundial. E a receção não podia ser mais inesperada

Novelas
16 jul, 15:04

“É sempre bom dar um tempo”: Zé Condessa afasta-se do país e mostra o seu refúgio

Novelas
16 jul, 14:50

Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo ameaça Francisca com uma faca

Novelas
16 jul, 15:35

O que aconteceu em Las Vegas? Marido de Júlia Palha partilha imagens improváveis em plena lua de mel

Novelas
16 jul, 14:13