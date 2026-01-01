Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte- Marcus tem um novo plano: «A Vivi vai ter de morrer de verdade»
Terra Forte
Há 1h e 27min
Terra Forte- Rufino confronta Maria de Fátima com testamento de Manuel: «Não era para você ser a poderosa disto tudo»
Terra Forte
Há 1h e 31min
Amor à Prova: Luz desconfia de Simone: «Não sei se ela é sempre assim tão tensa…»
Amor à Prova
Há 2h e 18min
Amor à Prova- David apanha Amália e Carlos em flagrante: «Estou a interromper?»
Amor à Prova
Há 2h e 20min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»
Secret Story
17 fev, 21:27
«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões
Novelas
17 fev, 12:56
Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»
Dois às 10
17 fev, 16:25
Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»
1ª Companhia
17 fev, 18:56
TVI PLAYER
«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai
Momento certo
Ontem às 18:31
Instrutora Dina Pedro deixa os recrutas em lágrimas com discurso da despedida: «Para mim perder é muito importante»
1ª Companhia
Há 2h e 56min
O discurso do Instrutor Marques e do Comandante Moutinho que emocionou os recrutas
1ª Companhia
Ontem às 21:00
A ACONTECER
Terra Forte- Marcus tem um novo plano: «A Vivi vai ter de morrer de verdade»
Terra Forte
Há 1h e 27min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada
Novelas
Ontem às 09:33
Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico
Novelas
Ontem às 10:04
A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»
Novelas
17 fev, 13:59
Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI
Novelas
Ontem às 15:55