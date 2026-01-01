Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte - 18 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 47 min

Terra Forte- Marcus tem um novo plano: «A Vivi vai ter de morrer de verdade»

Terra Forte
Há 1h e 27min

Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro?

Terra Forte
Há 1h e 28min

Terra Forte: Caio oferece-se para “acabar com” Rufino

Terra Forte
Há 1h e 29min

Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi

Terra Forte
Há 1h e 30min

Terra Forte- Rufino confronta Maria de Fátima com testamento de Manuel: «Não era para você ser a poderosa disto tudo»

Terra Forte
Há 1h e 31min

Amor à Prova - 18 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 1h e 40min

Amor à Prova: Melanie faz um ultimato a Bruno

Amor à Prova
Há 2h e 17min

Amor à Prova: Luz desconfia de Simone: «Não sei se ela é sempre assim tão tensa…»

Amor à Prova
Há 2h e 18min

Amor à Prova: David alerta Carlos: «Não me proves o contrário»

Amor à Prova
Há 2h e 19min

Amor à Prova- David apanha Amália e Carlos em flagrante: «Estou a interromper?»

Amor à Prova
Há 2h e 20min

Amor à Prova: Nelson surpreende São com gesto romântico

Amor à Prova
Há 2h e 21min

Mais Vistos

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
1

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

1ª Companhia
Há 3h e 19min
2

Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»

Dois às 10
Ontem às 14:27
3

Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

1ª Companhia
16 fev, 09:31
4

Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira

Dois às 10
Ontem às 15:57
5

Sandra Silva

Dois às 10
Ontem às 12:23
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»

Secret Story
17 fev, 21:27

«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Novelas
17 fev, 12:56

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Dois às 10
17 fev, 16:25

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Novelas
17 fev, 10:10

Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»

1ª Companhia
17 fev, 18:56

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Novelas
17 fev, 11:24

TVI PLAYER

Amor à Prova - 18 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 1h e 40min

«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai

Momento certo
Ontem às 18:31

Instrutora Dina Pedro deixa os recrutas em lágrimas com discurso da despedida: «Para mim perder é muito importante»

1ª Companhia
Há 2h e 56min

Amor à Prova: Amália descai-se e revela segredo de Alice a Tomás

Amor à Prova
17 fev, 22:30

O discurso do Instrutor Marques e do Comandante Moutinho que emocionou os recrutas

1ª Companhia
Ontem às 21:00

Perdeu o pai e virou-se contra a mãe - O emocionante pedido de desculpas de uma filha a uma mãe

Momento certo
Ontem às 19:48
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - 18 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 47 min

Terra Forte- Marcus tem um novo plano: «A Vivi vai ter de morrer de verdade»

Terra Forte
Há 1h e 27min

Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro?

Terra Forte
Há 1h e 28min

Terra Forte: Caio oferece-se para “acabar com” Rufino

Terra Forte
Há 1h e 29min

Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi

Terra Forte
Há 1h e 30min

Terra Forte- Rufino confronta Maria de Fátima com testamento de Manuel: «Não era para você ser a poderosa disto tudo»

Terra Forte
Há 1h e 31min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Novelas
Ontem às 09:33

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Novelas
Ontem às 10:04

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Novelas
Ontem às 11:40

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Novelas
17 fev, 13:59

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

Novelas
Ontem às 15:55

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Novelas
Ontem às 09:00