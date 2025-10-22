Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte - 8 de maio - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 7 min

Terra Forte: Flor pede ajuda a Rosinha para encontrar uma testemunha do que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
Há 36 min

Terra Forte: A reação de Sammy ao ter a confirmação que Cobra é o amante de Maria de Fátima

Terra Forte
Há 37 min

Terra Forte: Susette entrega a prova de que Maria de Fátima e Cobra são amantes

Terra Forte
Há 38 min

Terra Forte- Maria de Fátima: «Eu preciso de rezar»

Terra Forte
Há 39 min

Terra Forte- Rosa Maria sobre Maria de Fátima: «A minha vontade é dar-lhe uma tareia»

Terra Forte
Há 40 min

Amor à Prova - 6 de maio - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 58 min

Amor à Prova: Amália e Laura acusam Sara de negligência

Amor à Prova
Há 1h e 26min

Amor à Prova: Sara surpreende Cris e ganha-lhe a corrida

Amor à Prova
Há 1h e 27min

Amor à Prova: Amália troca os comprimidos que Sara lhe deu por outros

Amor à Prova
Há 1h e 28min

Amor à Prova: São quer que André esqueça Melanie e dê uma oportunidade a Ana

Amor à Prova
Há 1h e 29min

Amor à Prova- Bruno assegura: «O Edu não é um traficante»

Amor à Prova
Há 1h e 30min

Mais Vistos

Eram um dos casais mais acarinhados dos realities. Mas poucos sabem que já não estão juntos

Secret Story
Ontem às 16:44
1

A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções

Dois às 10
5 mai, 15:00
2

Efteling

22 out 2025, 11:27
3

Apaixonou-se na Casa, mas o amor acabou. Hoje cumpre «a maior missão da sua vida» ao lado de outra mulher

Secret Story
Ontem às 16:54
4
02:29

Primeiro Vera, agora Ana Cristina. Ex-concorrente expõe mensagem de Pedro Jorge: «Às duas e tal da manhã»

Secret Story
Ontem às 17:42
5

Bernardina Brito

Dois às 10
28 out 2025, 10:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Para além de Vera, esta ex-concorrente também recebeu uma mensagem de Pedro Jorge às 2h da manhã. E revela tudo

Secret Story
Ontem às 19:23

Depois de vencer o Secret Story, Eva parte para viagem paradisíaca com pessoa especial

Dois às 10
Ontem às 16:20

Maria Sampaio atinge marco histórico e celebra de forma insólita

Novelas
Ontem às 11:22

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

Novelas
Ontem às 10:40

Cristina Ferreira prepara-se para realizar sonho antigo: «Onde existe amor»

Dois às 10
Ontem às 09:15

Marco Costa é confrontado com pergunta controversa. E o motivo está relacionado com a vida de solteiro

Secret Story
Ontem às 18:45

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 46min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:14

Amor à Prova: Amália põe David na rua

Amor à Prova
5 mai, 22:25

"Foi muito assustador": criança de 13 anos mata duas pessoas a tiro numa escola no Brasil

TVI Jornal
Ontem às 15:54

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:32

Liliana arrasa proximidade de Pedro e Marisa Susana: «É uma pouca vergonha, a Marisa não vai gostar»

Secret Story
Há 1h e 41min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - 8 de maio - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 7 min

Terra Forte: Flor pede ajuda a Rosinha para encontrar uma testemunha do que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
Há 36 min

Terra Forte: A reação de Sammy ao ter a confirmação que Cobra é o amante de Maria de Fátima

Terra Forte
Há 37 min

Terra Forte: Susette entrega a prova de que Maria de Fátima e Cobra são amantes

Terra Forte
Há 38 min

Terra Forte- Maria de Fátima: «Eu preciso de rezar»

Terra Forte
Há 39 min

Terra Forte- Rosa Maria sobre Maria de Fátima: «A minha vontade é dar-lhe uma tareia»

Terra Forte
Há 40 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

Novelas
Ontem às 10:40

Vem aí em «Amor à Prova»: Com nova pista, Cris lembra-se quem é a mãe de Nico?

Novelas
Ontem às 08:57

Ana Guiomar mostra-se indignada: «Isto é completamente ridículo»

Novelas
Ontem às 10:34

Irmã de Rita Pereira faz desabafo sobre saúde: «Não vou aceitar viver assim»

Novelas
Ontem às 10:58

«Sempre me disseram que era péssima e era impossível»: esta atriz calou todos os que duvidaram dela

Novelas
Ontem às 11:42

Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra?

Novelas
Ontem às 09:31