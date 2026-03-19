Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Terra Forte: A ameaça, a relação com Manuel: toda a verdade sobre a mãe Maria de Fátima

Há 1h e 19min
Terra Forte: A ameaça, a relação com Manuel: toda a verdade sobre a mãe Maria de Fátima - TVI

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) conta a Laert de Maria de Fátima (Rita Pereira) ter pedido a Adelaide para fingir que tinha morrido para ser adotada pelos Terra Forte, envolvendo-se com Manuel (António Capelo).  Laert pergunta-lhe por que Adelaide não denunciou a filha. Adelaide diz a Leumi que teve de fugir para conseguir escapar a Maria de Fátima, convicta que ela seria capaz de matá-la para prosseguir com o seu plano de ser adotada pelos Terra Forte, contando que ela já tinha Manuel na mão por ser amante dele. Maria de Fátima insiste com Adelaide para alinhar no seu plano de fingir que morreu, indo viver com outra identidade para outro lado, para que os Terra Forte a adotem. Adelaide recusa, ficando em choque por Maria de Fátima assumir que está a tratar de seduzir Manuel, que irá fazer tudo o que ela quer. Maria de Fátima sai a avisar ameaçadora a mãe que pode ficar em perigo se se recusar a fazer o que ela diz. Adelaide vê chocada Maria de Fátima envolvida na cama com Manuel.

Mais Vistos

Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

Secret Story
Ontem às 18:04
1

Poucos sabiam, mas Liliana do Secret Story 10 é amiga de uma ex-concorrente que todos conhecem

Secret Story
Ontem às 18:15
2
06:11

Aconteceu: Diogo revela a Ariana "ter alguém" e a concorrente fica em lágrimas

Secret Story
Há 1h e 42min
3
03:28

A chorar pelos cantos. Ariana "sem chão" após confissão de Diogo que envolve namorada

Secret Story
Há 1h e 18min
4
03:37

Abriu o jogo: Diogo chora ao revelar a Sara "ter feito coisas" com Ariana, apesar de ter namorada

Secret Story
Há 1h e 31min
5

De dia cuida de idosos, de noite trabalha em lingerie. Estas são as imagens da vida de Ana do Secret Story

Secret Story
Ontem às 15:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Secret Story
Ontem às 12:16

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi preferiam ter ficado com o dinheiro, em vez da mãe estar viva?

Novelas
Ontem às 10:42

À frente do filho, Gonçalo Quinaz recorda relação com Nereida Gallardo: «Não me trouxe nada de bom»

Dois às 10
Ontem às 14:33

Era dos atores mais promissores da sua geração... Hoje, afastado da televisão, lamenta a falta de oportunidades nesta área

V+ TVI
Ontem às 16:02

Catarina não cala revolta e 'arrasa' João em comunicado: «Triste e devastador»

Secret Story
Ontem às 12:48

Vem aí em «Terra Forte»: Jogo perigoso! Maria de Fátima faz tudo para não perder Caio

Novelas
Ontem às 09:33

TVI PLAYER

A chorar pelos cantos. Ariana "sem chão" após confissão de Diogo que envolve namorada

Secret Story
Há 1h e 18min

Abriu o jogo: Diogo chora ao revelar a Sara "ter feito coisas" com Ariana, apesar de ter namorada

Secret Story
Há 1h e 31min

Aconteceu: Diogo revela a Ariana "ter alguém" e a concorrente fica em lágrimas

Secret Story
Há 1h e 42min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 27min

Diogo conta "verdade" a Ariana e mostra vontade em desistir do programa: «Ela ficou a chorar»

Secret Story
Há 1h e 39min

Amor à Prova - 19 de março - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 1h e 34min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - Terra Forte: Vivi é encontrada viva ou morta? - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 32 min

Terra Forte: Maria de Fátima fica fula ao saber que Dudu quer fazer o teste de ADN

Terra Forte
Há 1h e 15min

Terra Forte: Leumi está na casa dos Terra Forte por vingança

Terra Forte
Há 1h e 16min

Terra Forte: Glória e José salvam Vivi

Terra Forte
Há 1h e 17min

Terra Forte: Marcus é apanhado a tentar matar Vivi

Terra Forte
Há 1h e 18min

Terra Forte: A ameaça, a relação com Manuel: toda a verdade sobre a mãe Maria de Fátima

Terra Forte
Há 1h e 19min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Depois de 'usar' Bruno, Sara parte-lhe o coração

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Terra Forte»: Jogo perigoso! Maria de Fátima faz tudo para não perder Caio

Novelas
Ontem às 09:33

Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

Novelas
Ontem às 15:11

Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

Novelas
18 mar, 17:02

Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

Novelas
17 mar, 15:29

Vem aí em «Amor à Prova»: Confronto explosivo! Sara invade casa de Alice e faz ameaça

Novelas
18 mar, 10:03