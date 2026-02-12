Terra Forte- A conversa emocionante de Sammy e Rosinha: «Representas aquilo que eu sempre quis»

Há 1h e 38min

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) fica surpresa por Sammy (José Fidalgo) lhe dizer que o facto de ela poder ser sua filha é a maior alegria que a vida lhe pode dar, assumindo que sempre amou Flor (Benedita Pereira), e que sempre desejou ter filhos com ela. Sammy diz a Rosinha que ainda vão a tempo de construir uma relação de pai e filha, se ela quiser. Rosinha chora emocionada.