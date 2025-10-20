TVI PLAYER
Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui
Terra Forte: a grande estreia
Ontem às 22:15
Episódio 1.
06:01
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Hoje às 12:00
1
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story
Secret Story
Hoje às 12:03
2
Vera foi expulsa do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:58
3
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias
Secret Story
26 set, 09:05
4
Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
Dois às 10
Há 2h e 50min
5
06:33
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
Dois às 10
Hoje às 11:56
6
O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas
Secret Story
Há 2h e 43min
«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre
Novelas
Há 1h e 27min
Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana
Secret Story
Há 1h e 41min
Matilde Reymão e o encontro que vai ficar para sempre na sua memória
Novelas
Há 2h e 36min
O meu marido perdeu milhares de euros no jogo: «Tudo o que poupei durante uma vida»
V+ TVI
Hoje às 11:20
Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé
Dois às 10
Há 1h e 23min
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Hoje às 12:00
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:06
Secret Story 9 - Extra - 21 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Liliana: «Se o meu namorado fizesse aquilo, acabava com ele»
Secret Story
Há 2h e 9min
A Fazenda: Último episódio
A Fazenda
Ontem às 23:15
Filha de José Manuel Anes ataca o pai e faz publicações perturbadoras nas redes sociais
Dois às 10
Há 2h e 22min
Filha de José Manuel Anes ataca o pai e faz publicações perturbadoras nas redes sociais
Dois às 10
Há 2h e 22min
TVI - Em cima da hora - 21 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 25min
TVI Jornal - 21 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:06
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Hoje às 12:00
Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»
Dois às 10
Hoje às 11:57
«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão
Novelas
Hoje às 11:17
Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro
Novelas
Ontem às 23:33
Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho
Novelas
Hoje às 09:47
Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira
Novelas
Ontem às 16:49
Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu
Terra Forte
Ontem às 22:48
A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre
A Fazenda
Hoje às 00:36